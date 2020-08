Milan, Maldini: “Ritorno Bakayoko? Inutile nasconderci”. Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oramai non ci sono più dubbi. Il Milan vuole Tiemoué Bakayoko. E’ da ormai diverse settimane che vi stiamo parlando del ritorno in rossonero del centrocampista, ma quest’oggi c’è stata di fatto una conferma ufficiale.

Paolo Maldini, infatti, nel corso della conferenza stampa di Milanello con Frederic Massara e Ivan Gazidis, ha parlato chiaramente di Bakayoko come obiettivo del Milan: “Bakayoko? E’ una trattativa, lo conosciamo e apprezziamo. E’ uno dei nostri obiettivi, inutile nascondersi. Modalità da studiare, ma è uno dei nostri obiettivi”.

Maldini solitamente è un dirigente molto abbottonato nelle dichiarazioni, e dunque queste sue parole fanno capire chiaramente come Bakayoko sia un’opportunità di mercato sempre più concreta per il Milan. Come confermato dal direttore dell’area tecnica, c’è una trattativa con il Chelsea, con i rossoneri che cercano di ottenere dagli inglesi prestito oneroso con diritto di riscatto sui 30 milioni di euro.

L’accordo con il giocatore, invece, c’è da tempo: stipendio da 3 milioni di euro più bonus.Insomma, ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma Bakayoko è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

