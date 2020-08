Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese fa muro sui soldi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

L’attaccante svedese, classe 1981, non si è presentato ieri al raduno del Diavolo e non lo ha fatto oggi, in occasione della prima giornata di allenamenti del gruppo rossonero agli ordini del tecnico Stefano Pioli, poiché manca un’intesa sul prolungamento del suo contratto con il club meneghino fino al 30 giugno 2021.

Ibrahimovic, al momento, si trova in Svezia con la sua famiglia e tornerà se e quando il tutto sarà definito. Il ‘CorSport‘ ha ricordato come il Milan abbia già alzato tre volte la propria offerta per convincere il nativo di Malmö a firmare di nuovo per il Diavolo.

L’ultima offerta è 5 milioni di euro netti di ingaggio più una serie di bonus, facilmente raggiungibili, legati ad obiettivi e presenze, porterebbe Ibrahimovic a sfondare il muro dei 6 milioni di euro. La richiesta del calciatore scandinavo, però, è di 7 milioni di euro netti, garantiti, senza bonus.

Il braccio di ferro tra Zlatan ed il Milan, ormai, dura quasi da un mese e ancora si attende un accordo tra le parti. Per giungere alla conclusione della telenovela, ha evidenziato il quotidiano romano, serve che il club faccia un ulteriore passo in avanti sotto il punto di vista economico e che il giocatore riveda al ribasso la sua richiesta.

Da ‘Casa Milan‘ continua a filtrare ottimismo. Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, contano di chiudere i negoziati con Ibra già nel corso di questa settimana. Non va dimenticato come il Milan sarà impegnato giovedì 17 settembre nei turni preliminari di Europa League. Per il tecnico Stefano Pioli sarebbe fondamentale avere Ibrahimovic al più presto.

L’allenatore emiliano, al momento del rinnovo di contratto, aveva chiesto la conferma in organico di Ibrahimovic e la dirigenza sta facendo di tutto per accontentare il tecnico. Con un piccolo sforzo comune dalle parti, la fumata bianca potrebbe arrivare presto. QUANTO POTRÀ SPENDERE IL MILAN SUL MERCATO? ABBIAMO SCOPERTO CHE … >>>