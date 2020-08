Milan, il bilancio tra ricavi e spese: quanto si può spendere sul mercato

MILAN NEWS – L’allestimento dell’organico del Milan per la stagione 2020-2021 sarà chiaramente influenzato dai costi a bilancio. Trattative, rinnovi e contratti saranno valutati sulla base del loro impatto sulle casse rossonere. In questo senso, prima di analizzare i costi in vista della stagione ’20-21, è opportuno esaminare quelli relativi all’annata precedente, in modo da cogliere possibili sfumature sulla gestione del club sul medio periodo.

Bilancio e Monte ingaggi 2019/20

Il costo totale della rosa del Milan nella stagione 2019-2020, la prima cominciata dall’inizio sotto la guida dell’AD Ivan Gazidis, è stato pari a 188,9 milioni di euro, una cifra in netto calo rispetto ai 208,8 del 2018-2019. Ricordiamo che il costo della rosa è dato dalla somma degli stipendi dei giocatori e le quote di ammortamento dei loro cartellini

Nello specifico, quindi, nel 2019-2020 il monte ingaggi lordo della rosa rossonera si è assestato sulla cifra di 92,6 milioni di euro (52,5 al netto), mentre le quote di ammortamento hanno pesato per 90,2 milioni. Il costo dei calciatori in prestito, invece, è stato pari a 6 milioni di euro (2,5 per Rebic, 3,5 per Saelemaekers).

Nella seguente tabella, ripresa dal sito Calcio e Finanza, si evince il costo a bilancio di ogni singolo calciatore presente nella rosa del Diavolo nel corso della passata stagione.

Il costo della rosa 2020-2021

Rispetto al bilancio ’19-20 sono state molte le uscite in casa Milan. I rossoneri hanno infatti detto addio a Biglia, Piatek, Rodriguez, Caldara, Bonaventura, Borini, Suso, Begovic e Gomez.

Quanto risparmia il Milan?

Se lo stanno chiedendo in molti. Facciamo qualche conto. Il Milan risparmierà un totale di 40 milioni di euro, suddivisi per quote di ammortamento (18,2) e stipendi (21,8 al lordo).

Con il rinnovo di Ibra ancora in standby, e con le cifre del contratto dello svedese comunque da ridiscutere, il taglio si estende di altri 3,9 milioni, per una cifra complessiva di 44 milioni di euro risparmiati. Al contrario, dovesse firmare per una cifra intorno ai 6/7 milioni, per il suo ingaggio lordo il Milan avrebbe un costo extra rispetto al 2019/20 di 6/7 milioni.

Rispetto a questo taglio, vanno tuttavia registrati dei costi extra rispetto a quelli del ’19-20. Nello specifico cresce lo stipendio lordo di Laxalt (+1,57 milioni) e Reina (+2,77), nella scorsa annata in prestito per 6 mesi e per ora tornati alla base. Sono sul mercato, ma ad oggi pesano lo stesso sul bilancio in essere. Lo stesso discorso vale anche per Halilovic, che ha un costo a bilancio di 2,7 milioni. A ciò vanno aggiunti gli investimenti per i nuovi acquisti Kjaer (5,7), Saelemaekers (2,4) e Kalulu (1), per un totale di 2,7 di ammortamento e 6,4 di stipendi.

Nel complesso, tra risparmi e uscite, si registra un miglioramento dei costi della rosa di 29 milioni (15,5 milioni di ammortamento e di 13,5 per quanto riguarda gli stipendi).

Il Monte ingaggi del Milan 2020/21

Ad oggi, il totale degli stipendi lordi pagati dal Milan è: 79 milioni di euro (45 al netto)

Il più ricco è Gigio Donnarumma (11,1 al lordo, 6 al netto), poi segue Romagnoli. Chiude Gabbia, che con 0,4 di ingaggio netto è quello che guadagna di meno.

Questa la tabella*.

Donnarumma 11,1 (6)

Romagnoli 6,4 (3,5)

Reina 5,4 (3)

Rebic 4,7 (3)

Calhanoglu 4,6 (2,5)

Kessie 4,07 (2,2)

Kjaer 3,9 (2,5)

Conti 3,7 (2)

Musacchio 3,7 (2)

Calabria 3,7 (2)

Paquetà 3,14 (1,7)

Laxalt 3,14 (1,7)

Castillejo 2,7 (1,5)

Bennacer 2,7 (1,5)

Halilovic 2,7 (1,5)

Hernandez 2,37 (1,5)

Leao 2,2 (1,4)

Krunic 2,03 (1,1)

Antonio Donnarumma 1,85 (1)

Duarte 1,58 (1)

Saelemaekers 1,58 (1)

Kalulu 0,9 (0,6)

Gabbia 0,7 (0,4)

Milan, il calciomercato estivo 2020-2021

Acquisti: quanto ha speso il Milan finora?

Sin qui, nella sessione estiva di calciomercato, il Milan ha acquistato tre calciatori per un investimento totale di 7,48 milioni di euro (dati Transfermarkt). I rossoneri hanno versato 3,5 milioni di euro sia per il riscatto di Kjaer (Siviglia) sia per quello di Saelemaekers (Anderlecht), mentre l’indennizzo riconosciuto al Lione per Kalulu è di 480 mila euro.

Cessioni: quanto ha incassato il Milan?

Sul fronte uscite si registrano invece introiti più importanti. Le cessioni hanno riguardato sin qui Suso (21 milioni dal Siviglia), Gustavo Gomez (2, Palmeiras) e Rodriguez (3, Torino), per un totale di 26 milioni incassati. Probabilmente le cessioni dei primi due saranno iscritte al bilancio del 30 giugno 2020 – non ci sono riscontri ufficiali in merito –, ma è lecito immaginare che tali introiti saranno comunque reinvestiti sul mercato estivo.

Da registrare anche gli addii a titolo gratuito di Biglia e Bonaventura, che complessivamente hanno apportato alle casse rossonere un risparmio di quasi 20 milioni di euro tra ammortamenti e ingaggi.

Quanto può spendere il Milan sul mercato?

Il saldo acquisti/cessioni è in positivo per 18,5 milioni di euro. A questa cifra vanno aggiunti altri 15-20 milioni di euro, che il club è pronto ad investire sul mercato per rinforzare la rosa. I fondi per gli acquisti si aggirano dunque sui 35-40 milioni di euro e potranno aumentare solo in caso di ulteriori cessioni. Non c’è da attendersi colpi particolarmente onerosi da parte del Milan, che proverà a fare un mercato oculato acquistando giocatori poco costosi o puntando sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Mentre lo spazio libero per le quote di ammortamento è ampio, c’è una forbice di 15,5 milioni rispetto alla scorsa stagione, la situazione stipendi è in divenire. Con il probabile rinnovo di Ibrahimovic, infatti, il Milan andrà sostanzialmente a pareggiare il monte stipendi lordi del ’19-20. Per acquistare nuovi giocatori sarà dunque fondamentale la cessione degli esuberi (Reina, Laxalt, Halilovic), che libererebbe uno spazio salariale di circa 11 milioni di euro, fondamentale per dare l’assalto decisivo ad Aurier e Bakayoko.

