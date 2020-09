Di Marzio: “Rinnovo Donnarumma, nessun contatto Milan-Raiola”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le ultime: “Non ci sono state richieste di Mino Raiola o Gianluigi Donnarumma di 10 milioni di euro. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri e Raiola non hanno più parlato. Non ci sono richieste, questa negatività che circola non ha ragion d’essere”.

