Calciomercato Milan – Tatarusanu, il Lione ufficializza la cessione: la cifra esatta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ciprian Tatarusanu è ufficialmente un giocatore del Milan. L’Olympique Lione ha annunciato la sua cessione svelando anche il prezzo del cartellino. Il Milan, come scritto sul comunicato, ha versato 500 mila euro nelle casse del club francese. Ecco la nota:

“Il Lione annuncia il trasferimento di Ciprian Tatarusanu al Milan per 500 mila euro. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2019 dall’ FC Nantes, il portiere della nazionale rumena che chiedeva più tempo di gioco ha deciso di affrontare una nuova sfida in Italia”.

