Calciomercato Milan – Krunic, offerta ufficiale del Friburgo: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan molto attento al mercato in entrata, ma ci sono anche improntanti novità per quanto riguarda un’eventuale cessione. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, infatti, il Friburgo ha presentato un’offerta da circa 8 milioni di euro per il cartellino di Rade Krunic. Dopo l’acquisto di Sandro Tonali e il probabile arrivo di un ulteriore centrocampista, il bosniaco potrebbe partire. La risposta della dirigenza avverrà nei prossimi giorni, con il club tedesco che, dopo l’interesse mostrato nei giorni scorsi, ha fatto la prima mossa ufficiale.

