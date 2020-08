Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, prosegue il braccio di ferro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Oggi il Milan di Stefano Pioli torna in campo, a Milanello, per il primo allenamento della stagione. Ma, come evidenziato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, a meno di clamorosi sviluppi Zlatan Ibrahimovic non ci sarà.

L’attaccante svedese, che pure sta mantenendo rapporti telefonici costanti con il direttore tecnico Paolo Maldini, dovrebbe saltare anche il primo vero allenamento della stagione 2020-2021 del Diavolo. Mentre l’ex capitano non perde la fiducia, prosegue il braccio di ferro a distanza tra club e giocatore sulle cifre del nuovo contratto del bomber nativo di Malmö.

Per rinnovare fino al 30 giugno 2021 con il Milan, Ibrahimovic chiede infatti 7 milioni di euro netti di ingaggio. Il Milan, per ora, non intende salire dalla sua proposta di 6 milioni di euro complessivi, tra parte fissa (5) e bonus (1). Ibra, secondo il ‘CorSera‘, sarebbe offeso dalla percentuale legata alle presenze in campo.

Il Milan, però, dal canto suo, ribatte che nell’era del CoVid_19, con lo spettro di una nuova interruzione del campionato di Serie A, una quota variabile dello stipendio legata alle gare disputate è imprescindibile specie per un giocatore prossimo a compiere 39 anni (Zlatan è nato il 3 ottobre 1981).

Il matrimonio tra Ibrahimovic ed il Milan, ad ogni modo si farà: il club di Via Aldo Rossi non ha posto deadline all'affare e per ora non contempla di approfondire i discorsi con altri profili graditi.