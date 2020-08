Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ecco cosa non ha gradito Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato della situazione contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, classe 1981, come noto non ha ancora prolungato il suo contratto con il Milan per la stagione 2020-2021.

“Mino Raiola ci ha dato la notizia che Ibra non sarà al raduno perché non è stato ancora raggiunto nessun accordo – ha detto Di Marzio -. Ibra e Raiola non hanno gradito che l’offerta sia stata modulata su bonus basati sulle presenze. Il Milan, quindi, deve fare ancora qualcosa in più”. QUESTE, INVECE, LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO IN ROSSONERO >>>