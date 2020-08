Calciomercato Milan – Bakayoko, fumata bianca in settimana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola entro la metà della settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese, dunque, è pronto ad indossare nuovamente la maglia numero 14, già vestita nella stagione 2018-2019 con discreto esito.

Pur di tornare a ‘San Siro‘, Bakayoko si è dimezzato l’ingaggio, accettando un contratto da 3 milioni di euro netti l’anno più bonus a fronte dei 6 che percepisce, attualmente, dal Chelsea. Come sempre accade in questi casi, la volontà del calciatore ha dunque indirizzato la trattativa sui binari giusti. I ‘Blues‘, cedendo Bakayoko al Milan, si alleggeriranno di uno stipendio importante, pianificando, tra l’altro, una via d’uscita che consenta loro di non perderci troppo.

Tre anni fa, infatti, nell’estate 2017, il club di Roman Abramović aveva prelevato Bakayoko dal Monaco per 40 milioni di euro. Avrebbero voluto cederlo al Diavolo in prestito con obbligo di riscatto, ma grazie al pressing del classe 1994 sulla società inglese, alla fine, la trattativa andrà in porto sulla base di una cessione in prestito con il solo diritto di riscatto in favore del Milan.

La formula dell’affare, dunque, sarà la stessa con cui il Milan aveva già preso Bakayoko nell’estate 2018, ma cambiano le cifre. All’epoca fu un prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35; stavolta sarà un’operazione da 30-32 milioni di euro complessivi tra quota iniziale per il prestito e diritto di riscatto finale del cartellino. Da ‘Casa Milan‘ filtra ottimismo sull’operazione.

PER LA TREQUARTI, INVECE, NUOVO OBIETTIVO PER IL DIAVOLO >>>