GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 24 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ tratta moltissimi temi nella sua prima pagina odierna. Si parte dall’Inter, con il Presidente Steven Zhang che vuole provare ad evitare il divorzio dal tecnico Antonio Conte. Nel caso in cui non si arrivasse ad un’intesa, i nerazzurri prenderebbero Massimiliano Allegri.

In alto, sotto la testata, si celebra il Bayern Monaco, vincitore della Champions League 2019-2020: 1-0 in finale al PSG. Quindi, in basso, si parla di Juventus e Milan che si radunano oggi: i bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, partono all’assalto del 10° Scudetto consecutivo.

I rossoneri saranno orfani di Zlatan Ibrahimović, il quale, comunque, tratta il rinnovo del suo contratto. Per l’agente Mino Raiola, non è una questione di soldi, ma di ‘stile’. Infine, nel riquadro verticale, si parla di Siniša Mihajlović, tecnico del Bologna, trovato positivo al coronavirus e del colpo di mercato del Torino, che ha acquistato Karol Linetty dalla Sampdoria.

