Raiola: “Ibrahimovic non ci sarà, per ora… Ma vuole rimanere al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Non sarà presente domani al ritiro a Milanello, Zlatan Ibrahimovic. Nulla di grave però, la sua assenza era prevista senza un rinnovo di contratto con il Milan. Di questo e non solo ha parlato Mino Raiola, procuratore di Ibra e di Gianluigi Donnarumma, del quale secondo l’agente non è il momento di parlare. Ecco tutte le sue parole ai microfoni di Sky.

Su Ibrahimovic: “Domani penso che non ci sarà al ritiro, per il momento. Già il fatto che ci sia una trattativa è una buona cosa, stiamo parlando, ma non abbiamo ancora un accordo. Non è una questione di soldi. È questione di convinzione, di stile, di tante cose. I matrimoni si fanno in due, se Ibra non voleva rimanere non c’era trattativa. C’è una trattativa… Se non fossi ottimista rimarrei a letto con le tapparelle chiuse. Io sono ottimista sempre, lavoro per trovare una soluzione”.

Su Donnarumma: “Di Gigio non ho parlato e ancora non voglio parlare. Perché so quanto è sensibile questa questione anche con i tifosi. Non è il momento di parlare. Ci sono altre priorità. Vedremo, non è il momento di parlarne”.

Su Bonaventura: “Bonaventura sta valutando altre squadre. Siamo vicini a un paio di squadre. Bisogna guardare avanti e non più indietro”.

