PM – Ibrahimovic non presente al ritiro, ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tutti si aspettavano che domani, nonostante ancora non ci sia l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto, Zlatan Ibrahimovic sarebbe stato presente a Milanello per il ritiro della squadra in vista della prossima stagione. Questo perché il contratto dello svedese col Milan di fatto scade il prossimo 31 agosto. Così però non sarà. Il motivo, secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, quella di fine mese è solo una scadenza formale. I giocatori avevano infatti prolungato per poter terminare la scorsa stagione i propri contratti, che avevano altrimenti scadenza a fine giugno. Quello in vigore è dunque un contratto che fa riferimento alla passata stagione sportiva. Il fatto che Ibra non sarà presente domani, quindi, non significa che ci siano passi indietro nella trattativa per il rinnovo, comunque prossima alla chiusura.

