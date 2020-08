Calciomercato Milan – Milenkovic, una tentazione molto costosa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ focalizza l’attenzione su Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è uno degli obiettivi principali del mercato del Milan, ma la sua valutazione, al momento, frena i sogni di gloria. Rocco Commisso lo valuta 40 milioni di euro, una cifra che il Diavolo non è disposta a spendere. Le cose potrebbero cambiare: l’indizio su Milenkovic mancato testimonial delle nuove magliette Viola va in questo senso, chissà che possa essere letto in chiave mercato. Sarebbero molti i vantaggi di acquistare il serbo in vista della prossima stagione.

Innanzitutto, Stefano Pioli lo conosce alla perfezione e lo ha reso un difensore forte e poliedrico. La sola conferma di Simon Kjaer non basta per il reparto arretrato che, con un Milenkovic in più nel motore, sarebbe di tutto rispetto. Lo scoglio dei 40 milioni cash è attualmente insormontabile, anche per il muro della Fiorentina ad accettare la contropartita Lucas Paqueta, giocatore non adatto alle idee di Beppe Iachini.

Un’idea che va verso una visione di ampia progettualità. Milenkovic è un classe 1997 e insieme al capitano Alessio Romagnoli formerebbero una difesa fortissima per il presente e per il futuro. Ma ritorniamo alla poliedricità del serbo: durante la sua avventura alla Fiorentina, Pioli lo ha spesso fatto giocare sulla destra, ruolo che ha ricoperto con assoluta professionalità e bravura. Un dettaglio che vorrebbe dire sistemare in un colpo solo anche la lacuna sul terzino destro. Il Milan sta lavorando per Serge Aurier del Tottenham e ha intenzione di cedere uno tra Andrea Conti e Davide Calabria. Milenkovic rappresenterebbe un’ulteriore ‘toppa’ ad un ruolo che finora non ha mai convinto.

Ma il lato economico non è di certo da sottovalutare, anzi. Difficile pensare ad un Milan che spenda 40 milioni per un difensore, per questo motivo Milenkovic rimane una tentazione, peraltro molto costosa.

