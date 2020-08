Calciomercato Milan – Aurier, l’offerta rossonera e la richiesta del Tottenham

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Milan e Tottenham stanno lavorando per ridurre la differenza tra domanda e offerta per Serge Aurier. Il terzino destro è il nome in cima alla lista dei rossoneri per il ruolo di terzino destro. La richiesta del club inglese è di 20 milioni di euro, il Diavolo ne offre 15. Una distanza assolutamente colmabile anche in vista dei progetti degli ‘Spurs’, che ieri non hanno convocato il giocatore per l’amichevole contro l’Ipswich Town. La cessione è praticamente cosa certa.

