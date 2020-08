Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu vicino: cifre e durata

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In Casa Milan tengono banco i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda lo svedese, manca ancora il sì definitivo. Sul portiere rossonero al momento non ci sono novità, mentre per il turco è quasi fatta. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, proseguono i contatti con il suo agente Gordon Stipic e la distanza è ormai minima. Possibile chiusura dell’accordo a 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2024.

