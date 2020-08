Calciomercato Milan – Ibrahimovic non sarà al ritiro: manca l’accordo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Clamorosa la notizia lanciata sul proprio profilo Twitter da Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di mercato ha rivelato che Zlatan Ibrahimovic domani non sarà presente al raduno con il Milan. Lo svedese, infatti, per ora non ha raggiunto l’accordo con il club rossonero e dunque non si presenterà, continuando la vacanza. La distanza tra le parti non è molta ormai, ma a Ibra piace farsi desiderare e questo segnale forse serve a dare l’ultima spallata al Milan per essere accontentato. A rivelare tutti i dettagli e a spiegare la situazione sarà direttamente Mino Raiola, che parlerà ai microfoni di Sky. Ecco il tweet di Di Marzio.

