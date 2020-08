Calciomercato Milan – Senza Ibrahimovic si torna su Jovic: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, nel caso di mancato accordo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan per il rinnovo del suo contratto, dovrebbero cambiare totalmente le strategie del Diavolo in attacco.

Qualora saltasse la permanenza di Ibra in rossonero, il Milan tornerebbe, secondo la ‘rosea‘, su Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid che in Spagna trova poco spazio. Le ‘Merengues‘, la scorsa estate, lo pagarono però 60 milioni di euro. Pertanto, il Diavolo dovrebbe limare le cifre impostando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’agente di Jovic, Fali Ramadani, è stato visto di recente a Milano, anche per altri affari. Non sarà, però, facile convincere i ‘Blancos‘ a svendere il loro giocatore. Con le dovute formule, magari, il Milan conterebbe di riuscire ad arrivare all’obiettivo Jovic. QUI LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO IN ROSSONERO >>>