Milan, Maldini sul rinnovo di Ibrahimovic: “C’è sempre ottimismo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dichiarazioni flash di Paolo Maldini, intercettato dai colleghi di Sky Sport 24 all’esterno di un hotel milanese. L’ex capitano rossonero, ora dirigente, ha risposto ad una domanda sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e della tanto discussa questione del rinnovo di contratto.

“C’è ottimismo per Ibra? Sempre ottimismo“. Ribadiamo, dichiarazioni flash che comunque sono un segnale di come la trattativa proceda tra le parti, anche se probabilmente la situazione si è prolungata più del solito.

Zlatan chiede 7 milioni di euro netti per firmare un altro anno in rossonero, il Milan si era fermato a 6, anche se voleva trovare un accordo per 5. Inoltre Raiola non ha gradito le offerte al ribasso dei rossoneri, nonostante ci fosse un accordo (non scritto ma verbale) che l’opzione per il rinnovo sarebbe stata a 6-7 milioni.

Ieri Mino Raiola aveva parlato così della questione rinnovo: “Non è una questione di soldi. È questione di convinzione, di stile, di tante cose. I matrimoni si fanno in due, se Ibra non voleva rimanere non c’era trattativa. C’è una trattativa… Se non fossi ottimista rimarrei a letto con le tapparelle chiuse. Io sono ottimista sempre, lavoro per trovare una soluzione”.

Da diverse settimane ormai discutiamo, parliamo e scriviamo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Per primi, noi di Pianetamilan, abbiamo lanciato l’indiscrezione circa un accordo tra le parti per il prosieguo dell’avventura insieme (leggi la nostra ESCLUSIVA SU IBRA).

Ibrahimovic rappresenta la continuità del progetto iniziato qualche mese fa, e che nel 2020 ha portato grandi risultati. Purtroppo non sono bastati per raggiungere la Champions League, ma la strada pare quella giusta. E va percorsa, e continuata, con Zlatan a bordo. Per quanto si possa essere in disaccordo con le richieste economiche di Ibra, e di Raiola, è troppo importante chiudere la questione rinnovo al più presto.

