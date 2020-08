Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, sensazioni positive: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stamattina, a Milanello, prima giornata di raduno per i calciatori del Milan, che hanno svolto i tamponi per il controllo di un’eventuale positività al coronavirus e, successivamente, sono tornati a casa nell’attesa del responso.

Era assente dal raduno, come noto, Zlatan Ibrahimovic, il quale non ha ancora trovato un accordo con il club di Via Aldo Rossi sul prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2021. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per ‘Sky Sport‘, però, la sensazione di tutti è che la tanto sospirata firma sul nuovo accordo arriverà presto.

“Questione di ore, forse di giorni, ma Ibrahimovic continuerà a giocare nel Milan“, ha detto Di Stefano, che ha anche rivelato come Ibrahimovic figuri ancora nella chat di WhatsApp della squadra rossonera. Nessuno lo ha cancellato, e né, tanto meno, è uscito lui dal gruppo. La sua voglia di giocare nel Diavolo è ancora intatta.

Ci sono ancora dei dettagli economici da limare tra Ibrahimovic ed il club rossonero e poi potrà essere celebrato il nuovo matrimonio. ASSENTI ALTRI CALCIATORI OGGI AL RADUNO. CLICCA QUI PER SAPERE PERCHÉ >>>