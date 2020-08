Milanello, effettuati i tamponi sui giocatori del Milan: ecco gli assenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono stati effettuati, questa mattina, a Milanello, i tamponi per il contrasto alla diffusione del coronavirus sui calciatori del Milan. Il tutto è avvenuto in occasione della prima giornata del raduno per la stagione 2020-2021.

Non era assente soltanto Zlatan Ibrahimović, alle prese con una delicata trattativa con il club di Via Aldo Rossi per il rinnovo del suo contratto fino al prossimo 30 giugno 2021.

Come riferito da Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello, infatti, all’appello di Stefano Pioli mancavano anche Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Samuel Castillejo, Ante Rebić, Rafael Leão e Davide Calabria.

Nessun problema, però, per i calciatori sopraccitati. Tutti, infatti, al rientro dall’estero, hanno svolto il tampone in forma privata e sono rimasti nelle rispettive case in attesa di conoscerne il responso.

Se il test darà risultato negativo, domani inizieranno, come previsto, gli allenamenti nel centro sportivo rossonero agli ordini del tecnico Pioli.

Erano presenti, oggi a Milanello, anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara. Anche loro si sono sottoposti al tampone così come Pioli, lo staff tecnico ed i giocatori rossoneri.

