Milan, ecco il programma del raduno odierno a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha pubblicato il programma del raduno odierno del Milan di Stefano Pioli, che inizierà ufficialmente la stagione 2020-2021.

L’appuntamento, a Milanello, è fissato per le ore 09:00, con arrivi scaglionati. Questo per rispettare le norme sanitarie in vigore per l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Sarà, a conti fatti, un raduno mai visto prima. Pioli, il suo staff ed i calciatori rossoneri si ritroveranno per effettuare i tamponi ed i test medici necessari per il via libera all’attività di allenamento.

Ad esami conclusi, ognuno tornerà a casa ed aspetterà l’esito dei risultati perché, in caso di accertata positività, scatterà giocoforza l’isolamento domiciliare.

Gli allenamenti, salvo complicazioni, inizieranno invece domani mattina, con pranzo obbligatorio e ritorno a casa, per i giocatori, previsto nel pomeriggio. Si proseguirà a questo ritmo per tutta la settimana.

Niente ritiro, quindi, né, tanto meno, allenamenti su campi esterni: un accorgimento voluto dal Milan per tutelare la salute dei tifosi e scoraggiare eventuali assembramenti fuori dal centro sportivo di Milanello.

La prima partitella stagionale, in programma mercoledì, potrà essere però seguita dai sostenitori rossoneri su ‘Milan TV‘ e sull’app ufficiale A.C. Milan.

