Raduno Milan: ieri a Milanello tamponi per squadra, staff e dipendenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, questa mattina, alle ore 11:00, inizi ufficialmente la stagione 2020-2021 per il Milan di Stefano Pioli, con il primo allenamento in uno dei campi interni del centro sportivo rossonero di Milanello.

Ieri, intanto, è stata giornata di tamponi per testare un’eventuale positività al coronavirus per squadra, staff e dipendenti. Tutti si sono presentati a Milanello in orari prestabiliti, hanno svolto i test medici, poi sono tornati nelle rispettive abitazioni nell’attesa dell’esito del tampone.

Assenti giustificati Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Samu Castillejo, Ante Rebić, Rafael Leão e Davide Calabria i quali, rientrando dall’estero, hanno svolto il tampone in forma privata. Anche per loro, prima di poter scendere in campo oggi, si attende di conoscere l’esito negativo del test.

Nel primo giorno del raduno del nuovo Milan di Pioli, intanto, anche la Curva Sud ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra, pur evitando assembramenti di tifosi, così come aveva chiesto il club rossonero. I sostenitori del Diavolo hanno esposto uno striscione di incoraggiamento per la squadra.

“Nessun ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti“. Messaggio, questo, per i dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, tutti presenti ieri a Milanello per salutare i giocatori, parlare con l’allenatore e fare un punto sul calciomercato estivo del Milan.

La preparazione dei ragazzi di Pioli sarà finalizzata ad arrivare in forma al prossimo giovedì 17 settembre, giorno in cui i rossoneri scenderanno in campo per la prima volta nei turni preliminari di Europa League. MILAN SU UN TALENTO DEL REAL MADRID. NOI VE L’ABBIAMO DETTO PRIMA DI TUTTI >>>