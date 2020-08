TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 25 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in copertina, parla dell’avvio della stagione 2020-2021 per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico ha deciso: punterà tutto su Cristiano Ronaldo.

In alto, sotto la testata, si parla dell’Inter. Il Presidente nerazzurro, Steven Zhang, vuole giocarsi la carta Gianluca Petrachi, direttore sportivo che potrebbe prendere il posto di Piero Ausilio, pur di far rimanere Antonio Conte.

Intanto, il Torino ha preso Mërgim Vojvoda, terzino kosovaro dello Standard Liegi. Prosegue dunque il rafforzamento della squadra di Marco Giampaolo.

Quindi, nel riquadro verticale, un box sul mercato delle altre. In casa Milan, il direttore tecnico Paolo Maldini è fiducioso per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović.

Al Genoa, invece, si va sempre più verso la scelta di Rolando Maran quale nuovo allenatore. Napoli e Lazio scaldano i motori, mentre l’ex rossonero Thiago Silva firmerà un ricco contratto biennale con il Chelsea. A Barcellona, infine, è scattata l’epurazione di Ronald Koeman.

