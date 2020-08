Milan, Pellegatti sul rinnovo di Ibrahimovic: “Nessuno meglio di lui a queste cifre”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Carlo Pellegatti sulle ultimissime in casa rossonera. In primo piano il calciomercato con Ibrahimovic e Bakayoko, la linea Elliott e non solo. Le dichiarazioni del noto giornalista di fede milanista, nel corso dell’intervento a Radio 24 durante la rubrica “Tutti Convocati”:

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Alla fine il Milan rinnoverà a 7 milioni di euro netti a stagione. Ibrahimovic non si muoverà da quella cifra. Esiste un attaccante migliore a 14 milioni di euro per i rossoneri?“.

Sugli altri obiettivi di mercato: “Quando vedo accostati al Milan giocatori che costano più di 20 milioni di euro, rido. Ibra a 14 è un affare e non è un caso che stiano cercando Bakayoko in prestito. Piaccia o no, questa è la linea intrapresa da Elliott. La priorità oggi è Ibra, il suo contratto finisce il 31/8. Quello di Donnarumma scade a giugno. Per Gigio e Calhanoglu – conclude Pellegatti – si dovrà aspettare di aver risolto la questione Ibrahimovic“.

BRAIDA TORNA AL MILAN? ECCO LA NOSTRA NEWS ESCLUSIVA >>>