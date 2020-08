PM – Calciomercato Milan: Braida di nuovo in società? Le ultime

di Louis Girardi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si è parlato molto, in questo periodo, del ritorno al Milan di Ariedo Braida, che è stato direttore generale del club rossonero dal 1986 al 2002 e che, successivamente, ne è stato anche direttore sportivo fino al 2013.

Braida torna al Milan?

Si tratta di un dirigente assolutamente con esperienza, che conosce molto bene l’ambiente rossonero, e che sicuramente potrebbe influenzare in modo positivo la crescita di Paolo Maldini come dirigente. Al momento, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non risulta alcun accordo tra Milan e Braida per un suo eventuale rientro in società.

Braida ha sempre speso belle parole per il club rossonero ha sempre speso ottime parole, tant’è che non ha mai chiuso la porta a un suo ritorno. Non è escluso che in futuro società e Braida riprendano i contatti per fargli ricoprire un ruolo all’interno della società rossonera. Si esclude, però, un ingresso imminente al Milan per Braida.

Braida-Milan, per ora non si fa

Le voci di un suo ritorno in rossonero, rilanciate nei giorni scorsi da Gianluca Di Marzio, risalgono, in realtà, a qualche mese fa, precisamente ad ottobre 2019, quando il suo nome venne messo in correlazione con la possibilità di rientrare in società grazie all’ascesa del milionario francese Bernard Arnault, proprietario del gruppo di lusso LVMH, ai vertici del Diavolo.

