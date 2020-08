Milan, voci insistenti sul ritorno di Braida: quale ruolo per lui?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riporta ‘Tuttosport’, oggi in edicola, nella serata di ieri sono emerse diverse voci che vogliono il ritorno di Ariedo Braida nella dirigenza del Milan. Nei mesi scorsi tale voce era già circolata seguendo però diverse versioni: da quella legata all’eventuale arrivo di Bernard Arnault, ad un inserimento nell’area tecnica insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara. Al momento non c’è però nessun dettaglio sulla sua possibile nuova mansione in rossonero.

