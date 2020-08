Milan, Ambrosini: “Giusto continuare con Ibrahimovic, su Leao…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. I rossoneri devono puntare al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic? Rafael Leao deve restare? Il suo pensiero: “Direi che è molto complicato non dare tutto in mano a uno come Zlatan. Il progetto con lui ha avuto talmente un senso, che ha senso anche sforzarsi, da parte del club, per un altro anno. La maturazione di certi giocatori deve essere confermata, la prossima stagione l’asticella rossonera si alzerà con gente come Ibra. Lui è in grado di dare ai compagni la consapevolezze di stare lassù, fra le prime quattro, quindi avanti con lui. E con Leao: deve restare ed entrare in campo voglioso di essere determinante. Se Ibra resterà, ce la farà”.

NON C’E’ ANCORA ACCORDO TRA IL MILAN E IBRAHIMOVIC >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>