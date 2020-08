Di Marzio conferma la nostra indiscrezione: “Milan su Brahim Diaz”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Per chi ci segue, la notizia lanciata da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky non dovrebbe essere una sorpresa. Diversi giorni fa noi di PianetaMilan.it vi abbiamo raccontato di un forte interesse del Milan nei confronti di Brahim Diaz, fantasista spagnolo del Real Madrid. Poco fa, il noto esperto di mercato ha confermato quanto noi vi avevamo anticipato in anteprima. I rossoneri stanno trattando con la Casa Blanca per ottenere il classe 1999 in prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo è alzare la qualità e Brahim Diaz piace per duttilità, visto che può giocare su entrambe le fasce, oltre che sulla trequarti, suo ruolo naturale. Insomma, la trattativa si scalda: Brahim Diaz è il Mister X di Paolo Maldini, ve l’avevamo detto!

ECCO CHI È LA SUA BELLISSIMA FIDANZATA >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>