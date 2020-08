Brahim Diaz, la fidanzata è la bellissima cantante Ana Mena (FOTO)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – È uno dei nomi più caldi, a sorpresa, in casa Milan. Come vi abbiamo raccontato ieri in anteprima noi di PianetaMilan.it, il club rossonero ha messo nel mirino Brahim Diaz, fantasista spagnolo classe 1999 del Real Madrid. Trequartista, può giocare anche su entrambe le fasce grazie alla grande abilità con entrambi i piedi. I tifosi stanno già sperando che Paolo Maldini, a cui piace tantissimo, riesca a chiudere presto l’operazione.

Forse, anche perché insieme a Brahim Diaz arriverebbe a Milano la sua fidanzata, la bellissima cantante spagnola Ana Mena. Due anni più grande di lui (è nata il 25 febbraio 1997) è in realtà già spesso in Italia, dove ormai è ben nota. Sua la voce nei tormentoni musicali delle ultime due estati: nel 2019 ha collaborato con Fred De Palma in “Una volta ancora”, che ha raggiunto i 100 milioni di ascolti su Spotify e le 176 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre a 7 dischi di platino, di cui 2 in Spagna. Quest’anno ha duettato con Rocco Hunt in “A un passo dalla luna”, raggiungendo anche quest’anno le prime posizioni delle classifiche.

La sua popolarità nel Bel Paese è ormai grande, tanto da partecipare come ospite anche all’ultimo Festival di Sanremo. E chissà che anche questo buon rapporto con l’Italia di Ana Mena non possa influire positivamente sulla decisione di Brahim Diaz di vestire rossonero. Anche se, a dire il vero non c’è da convincere tanto lui, quanto il Real. I tifosi aspettano e sognano, sperando di vedere al più presto Brahim Diaz in campo e la bellissima Ana Mena sugli spalti. Anche se, finora, è un amore tenuto abbastanza segreto. I due si frequentano ormai da un po’, pare, ma hanno provato a non lasciare tracce, tanto che qualcuno pensa sia solo un flirt. Ecco, in questa gallery, alcune foto di Ana Mena.

