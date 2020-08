Calciomercato Milan – Reina alla Lazio: manca soltanto l’ufficialità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato dell’acquisto di Pepe Reina, classe 1982, da parte della Lazio. Il portiere spagnolo, rientrato al Milan dal prestito all’Aston Villa, si trasferirà a titolo definitivo alla corte di Simone Inzaghi.

L’allenatore biancoceleste attende Reina a Roma entro domani per trasformare la stretta di mano in un contratto vero e proprio. Estremo difensore valido, affidabile ed esperto, Reina arriverà alla Lazio per aiutare la compagine capitolina nella stagione della consacrazione.

Oltretutto, è un elemento che ha acquisito notevole esperienza in Champions League, competizione alla quale la Lazio non partecipa da oltre 15 anni. Reina, nella Capitale, non sarà soltanto il vice di Thomas Strakosha, ma arriverà per mettere in difficoltà il tecnico nelle gerarchie degli estremi difensori.

Per lui, pronto un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, per un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti a stagione. ECCO CON CHI VUOLE SOSTITUIRLO IN ROSA IL MILAN >>>