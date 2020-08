Calciomercato Lazio – Reina, tutto fatto: a breve l’ufficialità

CALCIOMERCATO LAZIO – Non ci sono più neanche piccoli dubbi: Pepe Reina sarà un nuovo giocatore della Lazio. La trattativa si è conclusa in modo positivo tra il portiere spagnolo e il club biancoceleste. Idea nata quasi per caso, accordo raggiunto molto velocemente. Reina va a Roma con l’obiettivo di giocarsi il posto da titolare con Thomas Strakosha, soprattutto in Champions League. Contratto biennale a 1,5 milioni a stagione (ha spalmato quanto avrebbe preso in rossonero per un altro anno). Al Milan non andrà praticamente nulla, ma si lavora per ottenere almeno 650mila euro come piccolo indennizzo per evitare lo svincolo a parametro zero. In ogni caso, domani è attesa l’ufficialità. Reina sarà biancoceleste.

