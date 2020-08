Calciomercato Milan – Via Reina: si tenterà di confermare Begovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina è ormai ad un passo dalla Lazio ed al Milan serve un nuovo secondo portiere che possa fare da vice a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, alla dirigenza rossonera sono stati proposti molti estremi difensori nelle ultime ore. La priorità del Diavolo, però, è soltanto una.

Quella, ovvero, di confermare Asmir Begovic, classe 1987, portiere bosniaco giunto a gennaio in prestito secco dagli inglesi del Bournemouth. Begovic arrivò per rimpiazzare momentaneamente Reina, ceduto in prestito all’Aston Villa.

Andrà, però, trovato un accordo tra Milan e Bournemouth per la permanenza di Begovic in rossonero. L’ex Chelsea e Stoke City ha un contratto con le ‘Cherries‘ valido fino al 30 giugno 2021.

