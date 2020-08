TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 24 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide praticamente in tre parti uguali la sua prima pagina. Si parte parlando del calciomercato della Juventus, con il tecnico Andrea Pirlo che punta l’ex milanista Manuel Locatelli quale rinforzo per il centrocampo. Si prosegue con le mosse del Torino di Urbano Cairo, che ha regalato il centrocampista polacco Karol Linetty al tecnico Marco Giampaolo.

Quindi, sotto la testata, ampio spazio al Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League 2019-2020. Grazie ad un gol di testa nella ripresa di Kingsley Coman, i bavaresi hanno vinto il trofeo per la 6^ volta nella loro storia. Nulla da fare per il PSG.

Quindi, in basso, varie tematiche che rifiniscono la copertina del quotidiano torinese. Innanzitutto, la positività al coronavirus di Siniša Mihajlović, tecnico del Bologna. Quindi, la truffa subita da Antonio Conte, tecnico dell’Inter, al quale sarebbero stati sottratti 30 milioni di euro!

Infine, il raduno del Milan, che avverrà senza Zlatan Ibrahimović. Mino Raiola, il suo agente, avvisa: “Le nozze si fanno in due“.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>