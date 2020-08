Calciomercato Milan – Di Marzio: “Brahim Diaz, accordo con il Real Madrid”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan scatenato. Dopo l’accordo ormai raggiunto con Zlatan Ibrahimovic e l’offerta per Sandro Tonali, i rossoneri hanno l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz. Adesso si lavora all’intesa economica con il giocatore. Queste le parole di Gianluca Di Marzio: “C’è l’intesa per Brahim Diaz con il Real Madrid, si sta definendo tutto con il giocatore“.

