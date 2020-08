Calciomercato Milan – Di Marzio: “Tentativo per Tonali, offerta al Brescia”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’originale’, ha fornito un clamoroso retroscena su Sandro Tonali. Ecco le sue parole: “Nei giorni scorsi il Milan è tornato su Sandro Tonali. L’Inter non ha ancora chiuso e i rossoneri hanno provato ad approfittarne. C’è l’offerta ufficiale al Brescia: prestito oneroso con diritto di riscatto. No del presidente Cellino, non d’accordo sulle cifre”.

FIRMA DI IBRA ATTESA GIA’ DOMANI? LE ULTIME >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>