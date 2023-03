Calciomercato Milan – Rossoneri e Juventus sulle tracce di Zaniolo | News

Non si placano le voci di mercato intorno a Nicolò Zaniolo. Nonostante si sia trasferito solamente a gennaio al Galatasaray, l'ex calciatore della Roma viene accostato ad alcuni club italiani. Secondo l'edizione odierna di 'Sportmediaset', il classe '99 piace sia alla Juventus che al Milan, club che potrebbe fiondarsi sul giocatore qualora dovesse salutare in estate Brahim Diaz. Le due società di Serie A, però, devono anche fare i conti con le richieste del Galatasaray: il club turco, per privarsi di Zaniolo, chiederebbe una cifra intorno ai 35 milioni di euro, ovvero la stessa della clausola presente all'interno del contratto che lega il giocatore alla sua attuale squadra. Mercato Milan, mezza squadra in uscita: ecco i nomi dei possibili acquisti.