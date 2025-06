"Como resta in contatto col Milan per sbloccare l'operazione Morata. Si aspetta la prossima settimana per l'ok del Galatasaray". Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan e la doppia operazione col Como che riguarda Alvaro Morata e Malick Thiaw. Ecco le ultime novità da YouTube.