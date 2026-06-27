Il colpo dell'anno è stato fatto, ma i dettagli emersi nelle ultime ore dipingono un'operazione di mercato ancora più grande di quanto si pensi. A fare chiarezza sulla situazione Ramos-Milan ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube, svelando i retroscena di una trattativa lampo che ha fatto 'approdare' il portoghese a Milano:

Milan, senti Romano: "Sfonderà il numero degli 80 milioni di euro"

"Gonçalo Ramos al Milan è un'operazione fatta. Il giocatore ha già fatto le visite mediche con il Milan, approvate dallo staff del Portogallo e mandate allo staff del Milan. Ramos firmerà un contratto di cinque anni che è già stato approvato dal suo agente Jorge Mendes che è stato in Italia in gran segreto per lavorare a questo affare. Ci tengo a fare chiarezza sulle cifre: giovedì avevo detto che l'offerta del Milan era più alta di 50 milioni di euro, ma in realtà è ben superiore a 50 milioni.

Secondo quanto riferito dal giornalista,ha già sostenuto le visite mediche, svolte con l'approvazione della Nazionale portoghese, che ha poi inoltrato tutto al. Dietro le quinte, inoltre, si è mossa la figura di. L'agente è sbarcato in Italia nei giorni corsi per approvare l'accordo di cinque anni con i rossoneri.

Il Milan ha accelerato per una questione di pura necessità: su Ramos si stavano muovendo top Club di Premier League e della Liga, con l'Atletico Madrid forte sul giocatore. Per evitare una vera e propria asta estiva, la dirigenza ha deciso di sferrare il colpo finale. Romano, poi, ha voluto fare un focus sulle cifre, correggendo quelle che stavano circolando nelle ultime ore:

Il Milan verserà nelle casse del PSG ben 74 milioni di euro

verserà nelle casse del PSG ben 74 milioni di euro Bonus: all'accordo sono stati aggiunti dei bonus che, in caso di condizioni favorevoli, porteranno al cifra complessiva a sfondare il muro degli 80 milioni.

"Il Milan va all-in per evitare la concorrenza, i rossoneri non hanno voluto aspettare per non rischiare di perdere il giocatore. Su Ramos c'erano una squadra inglese e l'Atletico Madrid, ma il Milan ha chiuso l'operazione per una cifra record: 74 milioni di euro di parte fissa più bonus. Se dovessero verificarsi questi bonus sfonderà il muro degli 80 milioni di euro. Questo è l'accordo che hanno trovato il PSG, il Milan di Gerry Cardinale e Jorge Mendes. Si tratta di un'operazione storica per i rossoneri dal punto di vista economico."