Il Milan ha trovato l'accordo con il PSG per l'approdo di Gonçalo Ramos: i retroscena di Fabrizio Romano
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Il colpo dell'anno è stato fatto, ma i dettagli emersi nelle ultime ore dipingono un'operazione di mercato ancora più grande di quanto si pensi. A fare chiarezza sulla situazione Ramos-Milan ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube, svelando i retroscena di una trattativa lampo che ha fatto 'approdare' il portoghese a Milano:
Milan, senti Romano: "Sfonderà il numero degli 80 milioni di euro"Secondo quanto riferito dal giornalista, Ramos ha già sostenuto le visite mediche, svolte con l'approvazione della Nazionale portoghese, che ha poi inoltrato tutto al Milan. Dietro le quinte, inoltre, si è mossa la figura di Jorge Mendes. L'agente è sbarcato in Italia nei giorni corsi per approvare l'accordo di cinque anni con i rossoneri.
"Gonçalo Ramos al Milan è un'operazione fatta. Il giocatore ha già fatto le visite mediche con il Milan, approvate dallo staff del Portogallo e mandate allo staff del Milan. Ramos firmerà un contratto di cinque anni che è già stato approvato dal suo agente Jorge Mendes che è stato in Italia in gran segreto per lavorare a questo affare. Ci tengo a fare chiarezza sulle cifre: giovedì avevo detto che l'offerta del Milan era più alta di 50 milioni di euro, ma in realtà è ben superiore a 50 milioni.
Il Milan ha accelerato per una questione di pura necessità: su Ramos si stavano muovendo top Club di Premier League e della Liga, con l'Atletico Madrid forte sul giocatore. Per evitare una vera e propria asta estiva, la dirigenza ha deciso di sferrare il colpo finale. Romano, poi, ha voluto fare un focus sulle cifre, correggendo quelle che stavano circolando nelle ultime ore:
- Il Milan verserà nelle casse del PSG ben 74 milioni di euro
- Bonus: all'accordo sono stati aggiunti dei bonus che, in caso di condizioni favorevoli, porteranno al cifra complessiva a sfondare il muro degli 80 milioni.
"Il Milan va all-in per evitare la concorrenza, i rossoneri non hanno voluto aspettare per non rischiare di perdere il giocatore. Su Ramos c'erano una squadra inglese e l'Atletico Madrid, ma il Milan ha chiuso l'operazione per una cifra record: 74 milioni di euro di parte fissa più bonus. Se dovessero verificarsi questi bonus sfonderà il muro degli 80 milioni di euro. Questo è l'accordo che hanno trovato il PSG, il Milan di Gerry Cardinale e Jorge Mendes. Si tratta di un'operazione storica per i rossoneri dal punto di vista economico."
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