Calciomercato Milan, Romano: “Modric all’80%: c’è accordo verbale”

Il Milan crede, con il viaggio in Croazia di ieri di Igli Tare , di aver convinto Luka Modric ad accettare il progetto rossonero. Dopo il possibile approdo alla Dinamo Zagabria , pare che Modric sia in dirittura d'arrivo al club rossonero. Manca ancora qualche dettaglio da limare, ma ci siamo. La trattativa pare essere infatti a buon punto, e lo conferma anche il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, su DAZN.

"Aspettiamo ancora che Modric formalizzi la sua decisione ufficiale di firmare un contratto: quando si tratta di giocatori a parametro zero bisogna essere cauti fino alla fine. Ma in questo da quello che sto sentendo, soprattutto da parte del club, al Milan credono di avere un accordo verbale con Luka Modric. Un anno di contratto con opzione per un altro, lo stipendio sarà di 3,5 milioni di euro a stagione. Ieri il DS del Milan era in Croazia per incontrare Modric e offrirgli questo contratto. La percentuale che diamo a questo affare è dell’80%: c’è un accordo verbale ma siamo ancora in attesa che Modric firmi. Una percentuale alta”.