Modric ha rifiutato la Dinamo Zagabria di Boban: il motivo

Sebbene si tratti di una fine romantica per la sua carriera, il suo desiderio è continuare a giocare ai massimi livelli ed essere nella migliore forma possibile per il Mondiale, dove dirà addio al calcio. Lui stesso è consapevole di avere molto altro da offrire e di poter essere un pilastro in qualsiasi squadra. In Croazia spiegano come Luka stimi molto Boban, ma lo ha rifiutato, dicendogli di essere vicino a un accordo con il Milan. A quanto pare, non gli piaceva l'idea di concludere la sua carriera nella HNL.