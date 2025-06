"Il Milan ha continuato a lavorare col Torino e gli agenti di Ricci per andare a dama, si sta arrivando lentamente alla chiusura, il giocatore è allertato anche per le visite. Mancano dei piccoli bonus per completare tutto". Così Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, fa il punto sul centrocampo del Milan parlando sia di Samuele Ricci che di Ardon Jashari. Ecco le ultime novità da YouTube.