Ormai è in fase di definizione l'operazione che porterà Samuele Ricci al Milan in questo calciomercato estivo. I rossoneri seguivano il mediano italiano, in forza al Torino, da diverse sessioni di trattative, ma alla fine non è mai andata in porto la trattativa. Questo per motivi alterni. Da una parte la volontà del Diavolo di puntare su altri profili nelle varie occasioni e dall'altra la scelta di Urbano Cairo, presidente granata, di non lasciarlo partire. Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN' e 'Sport Mediaset', tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'.