Calciomercato Milan: Ricci in arrivo. Musah, Adli e Bennacer verso l’addio

Situazione diversa, ma con lo stesso esito, per Yacine Adli e Ismael Bennacer. Per loro, la palla passa in mano ai rispettivi procuratori, che avranno il compito di trovare una nuova sistemazione. Entrambi i giocatori sono finiti ai margini del progetto tecnico del nuovo Milan di Allegri e Tare, che evidentemente puntano su altri profili per ridisegnare la mediana rossonera.