Calciomercato Milan, altra offerta per Jashari: ecco tutti i dettagli

Il Milan avrebbe presentato nella giornata odierna una nuova offerta al Club Brugge per Ardon Jashari: ecco tutti i dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione, nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calciomercato - L'Originale', sul possibile arrivo di Ardon Jashari al Milan. A suo dire i rossoneri avrebbero presentato un'ulteriore offerta nella giornata odierna al Club Brugge per provare ad ingaggiare il centrocampista svizzero. Questa proposta sarebbe di 30 milioni fissi. Non solo, perché il mediano vorrebbe unirsi ai rossoneri, quindi starebbe spingendo per lasciare la società belga.