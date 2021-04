Calciomercato Milan – Romagnoli, rinnovo a rischio: le ultime | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, capitano rossonero, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, rischi di non rinnovare il suo contratto con il Milan. L'attuale accordo tra il numero 13 ed il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022.

Ad onor del vero, ha sottolineato il quotidiano romano, i dialoghi per il rinnovo del contratto di Romagnoli non sono ancora entrati nel vivo perché il Milan, attualmente, è impegnato nelle trattative per prolungare gli accordi in scadenza tra poco più di due mesi. Ovvero, quelli di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic.

Ma, ad ogni modo, il prolungamento del contratto di Romagnoli resta complicato. Da quando, infatti, il Milan ha preso Fikayo Tomori il capitano non ha avuto più il posto da titolare assicurato. Inoltre, ha saltato diverse partite per infortunio. In estate, comunque, la società rossonera spera di poter cominciare ad entrare nei dettagli del rinnovo. Riscatto Tomori possibile ad una condizione: le ultime >>>