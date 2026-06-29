Il centrocampo del Milan è destinato a cambiare profondamente nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta della logica conseguenza del cambio della guida tecnica, passata da Massimiliano Allegri a Rúben Amorim, e del conseguente ribaltamento del sistema tattico con cui il Diavolo scenderà sul terreno di gioco nella stagione 2026-2027, al via ufficialmente dopodomani, mercoledì 1° luglio. Il piano prevede infatti il definitivo passaggio dal precedente 3-5-2 al dinamico 3-4-2-1.

I nodi del Mondiale: il futuro di Rabiot e Modrić

Adrien Rabiot : attualmente legato al club rossonero da un contratto solido con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

: attualmente legato al club rossonero da un contratto solido con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Luka Modrić: in scadenza formale nella giornata di domani, ma con nelle mani un'opzione per estendere unilateralmente l'accordo per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.

Le conferme a sorpresa e il piano acquisti

Nello scacchiere ideale di Amorim, la volontà primaria sarebbe quella di blindare la permanenza in rosa di. Entrambi i calciatori hanno tuttavia congelato ogni discorso sul futuro, rimandando la scelta definitiva a dopo la conclusione degli impegni con le rispettive Nazionali (Francia e Croazia) ai Mondiali in corso di svolgimento tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico. Le loro situazioni contrattuali presentano dinamiche differenti:Nel reparto centrale del nuovo Milan potrebbero trovare spazio anche Samuele Ricci e. La permanenza appare decisamente più probabile per il secondo: il tecnico portoghese ha infatti manifestato l'intenzione di rilanciare il talento elvetico all'interno del proprio progetto, mettendosi alle spalle lo scarso minutaggio della passata stagione rossonera, dove ha accumulato appena 880' sul terreno di gioco.

Per completare la batteria dei mediani, la dirigenza di Via Aldo Rossi intende muoversi secondo una doppia corsia strategica:

Nuovi innesti dal mercato : la corsa per una maglia da titolare si riduce attualmente a un ballottaggio serrato tra Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona e Marc Casadó del Barcellona.

: la corsa per una maglia da titolare si riduce attualmente a un ballottaggio serrato tra dello Sporting Lisbona e del Barcellona. Linee interne e rientri dai prestiti: si valuta l'inserimento stabile in prima squadra di uno tra i giovani profili di rientro alla base, con Christian Comotto e Kevin Zeroli in cima alle preferenze dello staff tecnico.

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Cessioni eccellenti: Fofana e Loftus-Cheek ai saluti

Chi, al contrario, farà certamente le valigie lasciando Milanello sono. Entrambi i centrocampisti sono stati ufficialmente inseriti nella lista dei partenti, in quanto considerati non funzionali alle nuove idee tattiche di Amorim e perfetti sacrificabili per finanziare le operazioni in entrata. Dalla loro cessione combinata, la dirigenza del Milan punta a incassare un tesoretto stimato tra i