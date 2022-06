Calciomercato Milan – Acerbi è pronto a fare ritorno in rossonero

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del del Milan, ha sottolineato come Francesco Acerbi sia uno dei nomi che il club di Via Aldo Rossi sta valutando per sostituire il capitano Alessio Romagnoli, che andrà via in scadenza di contratto. Acerbi, infatti, è in uscita dalla Lazio dopo aver rotto con l'ambiente biancoceleste.