Calciomercato Milan – Nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news

Il estivo 2022 inizierà ufficialmente il 1° luglio, ma il Milan è già operativo da tempo per questa sessione, nonostante il passaggio di proprietà abbia rallentato le cose nel corso dell'ultimo mese. Il club di Via Aldo Rossi è consapevole di doversi rinforzare in maniera adeguata in ogni reparto per poter disputare una Champions League di buon livello e per potersi ripetere nel torneo di Serie A. A partire dalla difesa.