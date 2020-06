Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, il punto della situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, c’è anche Alessio Romagnoli tra i sei calciatori del Milan ritenuti incedibili e imprescindibili dal tedesco Ralf Rangnick per il suo progetto rossonero, che partirà dalla stagione 2020-2021.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, quindi, dopo aver risolto la pratica Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, i rossoneri parleranno con l’agente Mino Raiola anche per trovare un accordo per il contratto del capitano, onde evitare di arrivare al prossimo anno con l’acqua alla gola.

Anche per il numero 13 ci sarà un’eccezione alla regola del tetto salariale fissato a 2,5 milioni di euro: Romagnoli già adesso ne percepisce 3,5 e, con i bonus, andrà a guadagnare di più. A meno che non arrivino offerte indecenti che facciano traballare tanto il calciatore quanto il club, l’estate 2020 non sembra essere quella giusta per una separazione tra Romagnoli ed il Milan. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>