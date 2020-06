Calciomercato Milan – Dalla Francia: Bennacer-PSG, è un ordine da Doha

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Le 10 Sport‘ ha fatto il punto sulla situazione di Ismaël Bennacer, classe 1997, centrocampista franco-algerino che il Milan, la scorsa estate, aveva prelevato dall’Empoli per 16 milioni di euro.

Come noto, infatti, in questi giorni il PSG ha cercato di mettere le mani su Bennacer: dapprima presentando un’offerta di 30 milioni di euro, respinta prontamente al mittente dal Milan. Quindi, alzando la posta fino a 40 milioni di euro.

Anche questa proposta, però, sembra sia stata rifiutata dal club di Via Aldo Rossi, che giudica Bennacer incedibile. Il popolare sito web sportivo transalpino, però, ha sottolineato come, dietro l’insistenza del PSG per il numero 4 rossonero, vi sia un motivo ben preciso.

Portare Bennacer al PSG sarebbe, infatti, un ordine che Leonardo, direttore sportivo del club della Capitale francese, avrebbe ricevuto direttamente dalla proprietà qatariota. Da Doha avrebbero messo pressione al dirigente brasiliano nel provarle tutte per acquistarne il cartellino.

Bennacer piacerebbe molto, in particolare, al proprietario del PSG, Cheikh Tamin al Thani: le prestazioni di Bennacer con il Milan e con la Nazionale algerina non sarebbero passate inosservate ad al Thani ed è per questo che il PSG le starebbe provando tutte per il calciatore del Diavolo.

Leonardo, però, secondo ‘Le 10 Sport‘, vedrebbe Bennacer soltanto un’alternativa al suo reale obiettivo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ritenuto l’elemento idoneo a rinforzare il centrocampo di un PSG che, comunque, perderà elementi come Julian Draxler, Ander Herrera, Leandro Paredes e Idrissa Gueye.

